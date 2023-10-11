Кыргызстан отменил визовый режим для граждан Китая из Макао и Гонконга

Правительство Кыргызстана приняло решение ввести безвизовый режим для граждан Китая, проживающих в Макао и Гонконге. Об этом сообщил заместитель главы правительства КР Эдиль Байсалов.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров КР, вице-премьер-министр “Одно место – одна дорога” сделал соответствующее заявление на торжественное заседание Общества дружбы «Кыргызстан-Китай», посвященное 10-летию инициативы.

«В духе дружбы и в целях укрепления народной дипломатии между странами Кабинет Министров принято решение о введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики – жителей Гонконга и Макао”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что граждане некоторых западных стран, имеющие визу также можно воспользоваться преимуществами.

“Пользоваться этой привилегией также могут граждане Китая, имеющие открытые визы в США, Великобританию и Евросоюз”, – добавили в правительстве Кыргызстана.