Кыргызстан столкнулся с санкциями США за то, что причина его установки. Во избежание санкций Минэкономики Республики Узбекистан просит США и Евросоюз заключить соглашения об улучшении экспортного контроля, считает, что нет, заявил в четверг “Интерфаксу” премьер-министр Кыргызстана Окилбек Жапаров в комментарии к информации. : «Никаких ограничений бояться не надо», — сказал он, что приняты все превентивные меры, чтобы подсанкционные товары не пересекали границы и не попадали в санкционные районы.

«Передача товары через границу Для прозрачности у нас теперь есть реальные данные по экспорту и притоку. Мы работаем в правильном направлении – отслеживание грузов сделано прозрачным, поэтому просим предприятия получать электронные счета-фактуры для выявления незадекларированного груза в экстренных ситуациях”, – сказал Жапаров.

При этом , После консультаций с США и ЕС по вопросам реэкспорта продукции военного и двойного назначения Кыргызстан усилил меры экспортного контроля, сообщила в среду пресс-служба Министерства экономики и торговли республики.

Агентство ma Согласно информации, министерство запросило консультации по совершенствованию экспортного контроля во избежание санкций.