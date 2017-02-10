style=»width: 100%;»> Кущевские охотники зимой делают специальные кормушки для пернатых

Кущевские охотники взяли за правило подкармливать зимой пернатых, которые не улетели на юг. Из охотничьих вид птиц здесь обитают фазаны и куропатки. Чтобы птицы выжили, для них сооружают кормушки.

В местах концентрации зимующих очищают от снега небольшой участок земли. В это место кидают зерна и кукурузу. А сверху создается укрытие из камыша или других материалов. Пополняют кормушку охотники по мере необходимости, сообщили ГТРК «Кубань» в газете «Вперед».

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