Кущевские охотники зимой делают специальные кормушки для пернатых

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style=»width: 100%;»>2d5de2460b3ce2de8782320d41a94103 Кущевские охотники зимой делают специальные кормушки для пернатыхКущевские охотники зимой делают специальные кормушки для пернатых

Кущевские охотники взяли за правило подкармливать зимой пернатых, которые не улетели на юг. Из охотничьих вид птиц здесь обитают фазаны и куропатки. Чтобы птицы выжили, для них сооружают кормушки.

В местах концентрации зимующих очищают от снега небольшой участок земли. В это место кидают зерна и кукурузу. А сверху создается укрытие из камыша или других материалов. Пополняют кормушку охотники по мере необходимости, сообщили ГТРК «Кубань» в газете «Вперед».

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