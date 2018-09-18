Лабинский район на «Кубанской ярмарке» представят 20 фермеров

Ярмарка откроется в Краснодаре в начале октября.

Большая выставка товаров, которые производят крупные холдинги, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, пройдет в регионе уже в восьмой раз.

Первую гастрономическую экспозицию представили на Краснодарском ипподроме, ее площадь была всего 10,5 тыс. кв. м. Уже в 2015 году масштаб аграрного салона вырос в три раза, поэтому с ипподрома его перенесли в «Экспоград Юг», а в прошлом году главная сельскохозяйственная выставка края побила все рекорды: больше 1 тыс. 200 фермеров и предприятий заполнили своей продукцией 3,5 га. Выручка от продаж за четыре дня составила около 80 млн рублей — столько денег потратили больше 100 тыс. гостей ярмарки.

Аграрный салон этого года поделен на 12 направлений, от садоводства до продукции гаражных виноделен. Свой товар представят больше 800 кубанских фермеров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Кубанской ярмарке» примет участие делегация Кипра.

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