Лабинский район представил на РИФ проект строительства логистического центра

Всего муниципалитет подготовил пять предложений на общую сумму в 1 млрд рублей.

Строительство современного логистического центра — один из приоритетных проектов. Он будет актуален не только для Лабинска, но и для края в целом. Через район проходят популярные туристические и торговые маршруты, а значит, крупный транзитный узел будет востребован. Кроме того, он принесет муниципалитету 146 новых рабочих мест.

«Один из проектов, который мы хотим у себя в районе внедрить и реализовать, будет стоить 350 млн рублей. Он предполагает строительство холодильных камер для приемки, обработки и хранения сельхозпродукции», — рассказал и. о. главы Лабинского района Александр Демченко.

За время работы форума Лабинский район подписал четыре соглашения на 307 млн рублей. Инвестиции будут направлены на такие проекты как выращивание фундука, реконструкцию и модернизацию двух предприятий — сахарного и маслоэкстракционного заводов, а также строительство цеха по обработке природного камня.

За последние несколько лет все соглашения, подписанные на форумах, в Лабинском районе успешно воплощаются в жизнь. Как отметил руководитель муниципалитета, сочинская деловая площадка дает возможность показать потенциал территории с лучшей стороны.

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