Lada Vesta возглавила список самых продаваемых отечественных машин в России

За первые шесть месяцев года продажи модели выросли на 43,5% — до 49,6 тыс. машин.

На второй строчке рейтинга находится Lada Granta с результатом в 45 тыс. 672 автомобиля (+8,8%). На третьей позиции — универсал Lada Largus, продажи которого выросли на 53,3% и составили 20 тыс. 989 экземпляров.

Всего за шесть месяцев года в России продали около 173 тыс. новых легковых автомобилей отечественных марок, что на 20% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба аналитического агенства «Автостат».

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