Лайнер «Князь Владимир» отправится из Сочи в последний в этом году круиз

Рейс в Крым состоится 9 октября.

«В этом году запустили единственное пока в России морское сообщение по направлению Сочи — Севастополь. Осенью туристы могут еще воспользоваться возможностью принять участие в круизе лайнера «Князь Владимир». Крайний рейс отправляется из Сочи 9 октября», — сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По данным компании-оператора «Черноморские круизы», за весь сезон с 11 июня до середины октября лайнер должен выполнить 18 рейсов.

Ранее предполагалось, что поездку в этом сезоне совершат не менее 6 тыс. туристов. Средняя загрузка линии в пик курортного сезона составляла 50%, что считается хорошим показателем для первого года работы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый круизный рейс лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь стартовал 11 июня.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой. Генеральный директор Сочинского морского порта Владимир Деркунов заявил, что регулярную круизную линию между курортами планируют открыть в апреле 2017 года. Власти Крыма предложили запустить из республики в Сочи круизные теплоходы.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что для создания морского сообщения между курортами края и Крыма нужна господдержка. Круизный лайнер прибыл в Сочи 5 мая.

Фоторепортаж с запуска лайнера смотрите здесь.

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