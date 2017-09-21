Лайнер «Князь Владимир» по маршруту Сочи — Крым за лето перевез 4 тыс. пассажиров

Круиз был популярен у иностранных граждан, среди которых туристы из Беларуси и Казахстана.

Проект круизной линии Сочи — Крым презентовали на форуме «Отдых» в Москве. Отмечается, что за первую навигацию лайнер «Князь Владимир» перевез вдоль черноморского побережья России около 4 тыс. пассажиров. Для российских туристов круизный маршрут стал одновременно и альтернативой, и дополнением к традиционному отдыху на Черном море.

Участники форума подчеркнули возрастающий интерес со стороны потребителей к круизной линии. Они отметили высокий потенциал развития маршрутов вдоль Черноморского побережья, сообщает пресс-служба Росморпорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый круизный рейс лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь стартовал 11 июня. Планируется, что судно отправится из Сочи в последний в этом году круиз 9 октября.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой. Генеральный директор Сочинского морского порта Владимир Деркунов заявил, что регулярную круизную линию между курортами планируют открыть в апреле 2017 года. Власти Крыма предложили запустить из республики в Сочи круизные теплоходы.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что для создания морского сообщения между курортами края и Крыма нужна господдержка. Круизный лайнер прибыл в Сочи 5 мая.

Фоторепортаж с запуска лайнера смотрите здесь.

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