Лапина и Захарченко поздравили учеников школы для одаренных детей

Все эти дети мечтают стать певцами, музыкантами, танцорами и художниками. Праздник для них начался по традиции с первого звонка.

Воспитанники школы уже успели показать себя на многих конкурсах и фестивалях. Сегодня их лично поздравили художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко и министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Она отметила, что в школе воспитывают будущих носителей культуры Кубани.

«Желаю, чтобы те традиции, которые Виктор Захарченко со всем профессорско-педагогическим составом закладывает в вас, обязательно наложили отпечаток на ваши души и чтобы вы прославляли Кубань и ее историю, традиции», — сказала Виктория Лапина.

После торжественной линейки воспитанники запустили шары в небо и отправились в классы на первый урок, который посвятили истории и культуре Кубани.

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