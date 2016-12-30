«Ласточка» из Ростова-на-Дону начнет ходить в Новороссийск с 3 января

Электропоезда «Ласточка» начнут курсировать между Ростовом-на-Дону и Новороссийском начнут курсировать с 3 января.

Из Ростова электричка будет отправляться в 07:02, из Новороссийска — в 15:45. Время в пути составит 5 часов 40 минут в прямом направлении и 6 часов 14 минут — в обратном, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Маршрут создали на основе направления Ростов-на-Дону — Краснодар. Одну из двух пар «Ласточек», которые курсируют между двумя региональными центрами, продлили до Новороссийска.

В связи с этим утренняя «Ласточка» будет идти от Ростова до Краснодара по действующему расписанию. Однако из Краснодара в Новороссийск поезд станет отправляться в 10:21. Туда он будет прибывать 12:40.

На участке от Краснодара до Новороссийска и в обратном направлении ввели остановки на станциях Ильская, Крымская, Тоннельная.

Планируется, что в таком режиме электропоезд будет ходить до конца апреля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тестовый заезд «Ласточки» по маршруту Ростов — Краснодар — Новороссийск прошел 8 ноября.

Источник