«Ласточка» Нижний Новгород — Москва стала популярнее маршрута Краснодар — Сочи

«Ласточка» Краснодар — Сочи по количеству путешествующих в прошлом году была лидером.

В этом году более половины всех железнодорожных билетов проданы на поездки по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Второе место по популярности занимает маршрут Нижний Новгород — Москва. Краснодар — Сочи — на третьем месте.

Чаще всего россияне покупают билеты в понедельник и вторник — 39% от общего количества. Спрос в выходные намного ниже — всего 5%.

Активнее всего путешественники покупают билеты на скоростные поезда в середине дня, с 14:00 до 15:00, а меньше всего — ночью, с 2:00 до 3:00.

Быстрее всего раскупают билеты в девятый и десятый вагон — из-за выгодного тарифа «эконом» и «эконом плюс» с увеличенным пространством для ног. Наименьшим спросом пользуются первый и последний — 1,9% и 1,1%. Лишь 0,3% не боятся суеверий и выбирают 13-й вагон.

Россияне не стремятся сэкономить, путешествуя скоростными поездами — пассажиры покупают билеты накануне отправления, за один-три дня. Большинство поездок на «Сапсане» и «Стриже» связаны с командировками и бизнес-поездками, которые часто невозможно спланировать заранее.

Только 9% путешествующих предпочитают бронировать билеты минимум за 90 дней до отправления, когда они появляются в продаже и их можно приобрести по минимальному тарифу, сообщает РИА «Новости».

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