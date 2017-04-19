«Ласточку» из Ростова-на-Дону в Новороссийск не станут отменять летом

С 1 мая поезд «Ласточка» продолжит курсировать по маршруту Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск в прежнем режиме.

Из донской столицы состав будет отправляться в 07:02, из Новороссийска — в 15:45. Время в пути — 5 часов 40 минут в прямом направлении и 6 часов 14 минут — в обратном, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Поезд был сохранен в расписании в связи с высоким спросом со стороны пассажиров. Населенность маршрута в будние дни превышает 70%, в выходные достигает показателя в 100%. Во время праздников спрос на проезд в этом поезде значительно превышает количество мест в составе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», электропоезда «Ласточка» начали курсировать между Ростовом-на-Дону и Новороссийском с 3 января.

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