Латвия намерена заминировать границу с Россией

Инара Министр обороны Латвии Мурниесе представил обновленную концепцию национальной обороны, в которой особое внимание было уделено укреплению восточной границы страны. Речь идет о противотанковых минах и других инженерных решениях.

Согласно концепции, укрепление границы Латвии должно осуществляться с использованием физических и технологических решений, исходя из возможных угроз противника.

Мурниесе заявил, что необходимо укрепить границу военным путем, поэтому необходимо проанализировать, какие меры целесообразны для ограничения передвижения на определенном участке. «Мое мнение и политическая позиция таковы, что регулирование граница должна быть завершена к концу этого года”, – сказал он.