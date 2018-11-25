Лауреата конкурса «Воспитатель года России — 2018» встретили в аэропорту Краснодара

Кубанский педагог Диана Бондарева прибыла в столицу Кубани вечером 24 ноября.

Диана Бондарева вошла в число 15 лауреатов конкурса «Воспитатель года России», а также стала победителем в номинации «Игра и Игрушка». Ей вручили почетный знак «Пси», а также символ конкурса — «Малую жемчужину».

На конкурсе она успешно провела мастер-класс для коллег, а также занятие с детьми, защитила доклад-презентация «Мой успешный проект» и выступила в ток-шоу «Профессиональный разговор».

Диана Бондарева работает в детском саду № 18 Армавира.

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

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