Лауреата конкурса «Воспитатель года России — 2018» встретили в аэропорту Краснодара

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Кубанский педагог Диана Бондарева прибыла в столицу Кубани вечером 24 ноября.

Диана Бондарева вошла в число 15 лауреатов конкурса «Воспитатель года России», а также стала победителем в номинации «Игра и Игрушка». Ей вручили почетный знак «Пси», а также символ конкурса — «Малую жемчужину». 

На конкурсе она успешно провела мастер-класс для коллег, а также занятие с детьми, защитила доклад-презентация «Мой успешный проект» и выступила в ток-шоу «Профессиональный разговор». 

Диана Бондарева работает в детском саду № 18 Армавира.

  • Фото «Кубань 24»

    Фото «Кубань 24»

    Фото «Кубань 24»

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