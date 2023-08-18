Лавров и послы прикаспийских государств обсудили каспийский вопрос

18 августа 2023 года по случаю Международного дня Каспийского моря состоялась встреча Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послом Азербайджана Поладом Бюльбюльоглы, послом Ирана Каземом Джалали, послом Казахстана Дауреном Абаевым и послом Туркменистана Батыр Ниязлев. Об этом сообщили в посольстве в России.

На встрече министр Сергей Лавров дал обширную информацию по актуальным вопросам вокруг Каспийского моря и коснулся проблемы обмеления Каспийского моря, и эта проблема обсуждалась Президент Ильхам Алиев на VI встрече глав государств напомнил, что она была поднята в ходе его выступления на саммите.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по широким вопросам многостороннего сотрудничества в Каспийском регионе , по наращиванию взаимного сотрудничества между прикаспийскими странами обсуждены дальнейшие шаги, в том числе подготовка к предстоящей встрече министров иностранных дел.