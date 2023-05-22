Лавров и Саидов в ходе переговоров сосредоточатся на трудовой миграции

Главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиор Саидов сосредоточат внимание на вопросах трудовой миграции в ходе переговоров в Москве, сообщили РИА Новости в Департаменте информации и печати МИД России.

“В ходе переговоров переговоров, министры уделят внимание вопросам трудовой миграции. Около 2,5 млн граждан Узбекистана работают в различных сферах в России”, – сообщили в МИД.

Согласно заявлению МИД РА, в течение 15 дней со дня вступления в силу межправительственного соглашения «О порядке пребывания граждан Российской Федерации на территории Республики Узбекистан» 4 июня 2022 года и въезда граждан Республики Узбекистан в на территории Российской Федерации, гражданам каждой из сторон создаются благоприятные условия для освобождения мигранта от обязанности регистрации (регистрации по месту жительства).Сообщается, что он будет находиться в Москве.