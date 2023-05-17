Лавров: Кризис на Украине может закончиться выходом США из союзников

Кризис на Украине может закончиться выходом США из числа своих союзников, как это уже произошло ранее в Египте или Афганистане. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград», опубликованном на сайте дипведомства в среду.

Глава российской дипломатии заявил, что США «отказались от [бывшего] президента Египта Хосни Мубарак» напомнил, что они «отказались от афганского лидерства, на которое опирались во время двадцатилетней оккупации этой страны». “Я надеюсь, что современные политики обратят внимание на историю и на то, как складываются отношения с гегемоном, который хочет навязать себя в этой должности всем”, – сказал Лавров.