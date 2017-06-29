Лавров: Кубань входит в пятерку самых привлекательных для инвестиций регионов

Глава МИД РФ Сергей Лавров и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили перспективы развития работы иностранного бизнеса в регионе.

«Краснодарский край устойчиво входит в пятерку самых привлекательных регионов с точки зрения привлечения инвестиций. Мы уже договорились провести презентацию края в МИДе, это привлечет дополнительных партнеров. Рассчитываем, что будем помогать вам укреплять отношения с зарубежными партнерами», — отметил Лавров.

Он добавил, что региону стоит развивать сотрудничество со странами БРИКС и государствами, входящими в Шанхайскую организацию содружества.

«Важно опираться на реальный живой интерес между городами России и других стран. На стремление развивать экономику, социальную сферу, контакты между людьми. Конференция, которая сейчас проходит в Краснодаре, — хороший пример, как можно выстраивать отношения на любом, самом сложном этапе международной обстановки», — подчеркнул глава МИД РФ.

Кондратьев поблагодарил Лаврова за многолетнюю и всестороннюю поддержку региона.

«Краснодарский край — одна из тех территорий, которая неизменно вызывает повышенный интерес у иностранных коллег. В регионе уже работает 300 совместных предприятий, внешнеторговый оборот за 2016 год достиг 9,3 млрд долларов и будет только расти», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодар 28 июня на международную конференцию городов-партнеров прибыли министры иностранных дел Германии и России.

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