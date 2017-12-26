Лавров обсудил с Тиллерсоном проведение конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Телефонная беседа состоялась по инициативе государственного секретаря США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили решение конфликта в Сирии, включая проведение в Сочи конгресса национального диалога.

В МИД России отметили, что представители обоих государств рассмотрели дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности. Они обсудили стимулирование прямых переговоров между правительством республики и оппозицией в Женеве без предварительных условий.

Дипломаты условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конгресс нацдиалога Сирии в Сочи пройдет 29-30 января 2018 года.

Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын 5 ноября заявил, что конгресс будет перенесен, а курдская партия «Демократический союз» не будет в нем участвовать. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конгресс нацдиалога Сирии в Сочи никто не откладывал, так как дату официально не объявляли. Комитет по переговорам сирийской оппозиции отказался от участия в конгрессе.

На трехстороннем саммите 22 ноября лидеры РФ, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — поддержали инициативу о проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

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