Лавров: Очень важно, что наше сотрудничество укрепляется

Национальные интересы стран Центральной Азии и России совместимы и в первую очередь связаны с устойчивым развитием региона. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 6-й встрече глав МИД в формате “МО5+Россия” в Самарканде, сообщает Sputnik.

Совещание глав МИД “МО5” в формате “Самарканд+Россия” 6-е происходит встреча. На нем выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Несмотря на серьезную геополитическую ситуацию, для меня очень важно, что наше сотрудничество укрепляется. «Все мы хорошо понимаем, что наши национальные интересы, прежде всего, совпадают с интересом к устойчивому развитию Центральной Азии», — сказал Лавров, принимая участие в шестой встрече глав внешнеполитических ведомств Изестан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Шестая встреча министров иностранных дел России и стран Центральной Азии проходит 14 апреля в Самарканде. Во встрече принимают участие представители внешнеполитических ведомств России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, которые обсудят перспективные направления шестистороннего сотрудничества в гуманитарной сфере.