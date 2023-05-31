Лавров посоветовал послу США в ЮАР «не совать нос» в чужие дела

Даша 31.05.2023 В мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявления посла США в ЮАР Рубена Бригети о поставках республикой оружия вооруженным силам Российская армия.

Г-н Лавров посоветовал послу США “знать свое место” и держаться подальше от отношений между Россией и ЮАР. Это суверенные государства, строящиеся в полном соответствии с нормами и принципами права” . Сергей Лавров уверен, что послы США “может быть, лучше позаботятся о своем имидже перед зарубежной общественностью”, он должен знать свое место и не вмешиваться в чужие дела. Касательно темы поставок вооружений, хочу еще раз подчеркнуть, что мы никогда не будем нарушать международные нормы», — сказал г-н Лавров.

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