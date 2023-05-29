Лавров предупредил о «большом взрыве» в Европе

Министр иностранных дел Косово Сергей Лавров считает, что в центре Европы происходит «большой взрыв» из-за ситуации вокруг него.

«Большой взрыв происходит в центре Европы. В 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушение всех возможных принципов хельсинкского Заключительного акта и документов ОБСЕ», — цитируют российские СМИ слова Лаврова, назвавшего ситуацию тревожной. По его мнению, страны Запада пошли по пути «полного подчинения всех».

Ранее президент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной боевой готовности в связи с обострением ситуации в Косово. 28 мая министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что напряженность в Косово достигла пика и может перерасти в вооруженный конфликт.