Лавров призвал не срывать переговоры между КНДР и США

Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 31 мая по итогам встречи с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо.

Сергей Лавров призвал не допустить срыва процесса по решению проблем Корейского полуострова, наметившегося в результате саммита КНДР и Республики Корея, и договоренностей о проведении саммита КНДР и США.

«Мы приветствуем те контакты, которые последние месяцы развиваются между КНДР и Южной Кореей, КНДР и США. Приветствуем уже состоявшиеся саммиты между Пхеньяном и Сеулом и планируемые встречи на высшем уровне между руководством КНДР и США», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что важно подходить к этим контактам предельно деликатно, не пытаться делать резких движений, не пытаться искусственно подгонять этот процесс

«Мы призываем все вовлеченные стороны в полной мере ощутить свою меру ответственности за то, чтобы не допустить срыва этого очень важного, но еще очень хрупкого процесса», — цитирует Лаврова ТАСС.

При этом Лавров добавил, что российская сторона не считает себя вправе вмешиваться в переговорный процесс между США и КНДР, но будет готова выступать за конкретные договоренности по корейскому урегулированию, сообщает РИА «Новости».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Лидер США отметил, что ему кажется «нецелесообразным проводить встречу, учитывая огромную злость и открытую враждебность, продемонстрированную в одном последних заявлений» Ким Чен Ына.

В КНДР уничтожили единственный ядерный полигон.

Ранее лидеры Северной и Южной Кореи подписали декларацию о мире.

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