Лавров прокомментировал новость о выходе Армении из ОДКБ

Ереван Заявления о возможности выхода из ОДКБ являются суверенным выбором, но Москва надеется, что “временные администрации” не нанесут ущерба отношениям между Россией и Арменией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Сочи. По данным РИА Новости.

«Если, как заявляют некоторые руководители Армении, они сейчас разочарованы в России и ОДКБ и стремятся укрепить свою безопасность со стороны своих коллег, то это их суверенный выбор, Армения выбор руководства. Надеюсь, что никакие временные администрации не смогут разрушить многовековые отношения между российским народом… и армянским народом, – заявил он журналистам по итогам заседания Международного клуба “Валдай”.