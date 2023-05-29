Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Кении

Даша 29.05.2023 В мире

Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Кении

В Найроби состоялась встреча Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Кении Альфредом Мутуа.

Встреча пройдет в формате рабочего обеда в ресторане Mandhari отеля Nairobi Serena.

«У вас была очень хорошая встреча с Президентом (Кении — ред.)», — сказал Мутуа, глава ведомства.

Далее встреча продолжилась без прессы.

Лавров прибыл в Кению с официальным визитом. Последний раз министр посещал эту страну 13 лет назад, в 2010 году. В понедельник утром он встретился со спикером Национальной ассамблеи Кении Мозесом Ветангулой и президентом Уильямом Руто.

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