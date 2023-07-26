Лавров: Россия готова продвигать соглашение между Баку и Ереваном

Россия намерена полностью поддержать процесс переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, пишет «ТАСС». переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Здесь представлены друзья», — сказал он.

Лавров отметил, что Россия выступает за соблюдение и выполнение всех трехсторонних договоренностей между руководителями РФ, Азербайджана и Армении.

«Мы выступают за соблюдение и выполнение всех этих трехсторонних договоренностей в их совокупности, во всех их взаимоотношениях», — сказал он.