Лавров: Россия приветствует усилия по установлению мира на Украине

Россия ценит любые усилия, направленные на достижение мира в Украине. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Мы подтверждаем нашу признательность за приложенные усилия», — сказал дипломат.

По его словам, «если права нацменьшинств будут неукоснительно соблюдаться всеми, справедливость не может быть достигнута ни в каком конфликте».

“Кроме того, для Украины, где русский язык всегда был родным языком для большинства населения, нет альтернативы”, – сказал Лавров.