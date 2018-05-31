Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прошла 31 мая в Пхеньяне.

Глава МИД РФ стал первым россиянином, который встретился с нынешним главой КНДР. Информацию о переговорах подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ, пишут «Известия».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», Лавров 31 мая прибыл в Северную Корею с официальным визитом. Глава российского МИД призвал не срывать переговоры между КНДР и США.

Ранее Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Лидер США отметил, что ему кажется «нецелесообразным проводить встречу, учитывая огромную злость и открытую враждебность, продемонстрированную в одном последних заявлений» Ким Чен Ына.

В КНДР уничтожили единственный ядерный полигон.

Ранее лидеры Северной и Южной Кореи подписали декларацию о мире.

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