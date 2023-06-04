Лавров встретится с Имамали Рахманом в Душанбе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Таджикистан, сообщила пресс-служба МИД России.

В рамках запланированного на 5-6 июня визита в Душанбе российский дипломат встретится с Президентом Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Таджикистана. Министр Сирожиддин Мухриддин.

Предполагается, что стороны обсудят текущие вопросы и перспективы сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Россия и Таджикистан проведут встречу на многосторонних площадках, таких как ОДКБ, СНГ, ШОС и ООН.Особое внимание планируется уделить дальнейшему углублению внешнеполитической координации между двумя странами.

Также в ходе визита Лавров дал выступление на встрече с молодыми дипломатами, студентами, журналистами, экспертами и представителями научных кругов Таджикистана в Российско-Таджикистанском (Славянском) университете им. Злайде, примет участие в презентации книжного сборника «Русская классика». Писатели и православные» и посетить 201-РВБ.

Ранее глава МИД России заявил, что Россия будет развивать традиционно дружественные отношения с мусульманскими странами.

«Мы всегда поддерживать культурно-цивилизационное разнообразие народов мира. Это их естественное право определять свои модели и пути развития”, – сказал Лавров.