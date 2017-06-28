Лавров: взаимного отчуждения россиян и немцев допустить нельзя

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 июня выступил на открытии XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре.

По его словам, Москва и Берлин могут выстраивать двустороннюю повестку без влияния политической конъюнктуры.

«Положительных примеров совместного приложения усилий у нас достаточно. Именно на их основе следует формировать новую, объединительную, ориентированную на перспективу двустороннюю повестку дня, которая не зависела бы от колебаний политической конъюнктуры, стремится вернуть отношения в русло стратегического партнерства на благо наших граждан, Европы и мира в целом», — заявил Лавров.

По его словам, очевидно, что «взаимного отчуждения россиян и немцев допустить нельзя, слишком долог и труден был путь послевоенного примирения», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудят в Краснодаре вопросы урегулирования украинского кризиса и продвижения мирного процесса в Сирии, а также европейской безопасности и борьбы с международным терроризмом. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев примет участие в конференции городов-партнеров России и Германии.

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