Лавров: «Запад должен работать, чтобы завоевать доверие России»

Доверие России стоит «дорого», поэтому Вашингтону и Брюсселю придется потрудиться, чтобы его заслужить, и им будет выгодно, если Запад решит отказаться от своего русофобского курса. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

В статье Сергея Лаврова, опубликованной в журнале «Разведчик», отмечается, что западники отказались от нынешнего русофобского пути и России, если решат выбрать равноправное партнерство с ними в первую очередь выиграют они сами.

“В то же время мы реалисты и знаем, что такой сценарий вряд ли произойдет в краткосрочной перспективе. Кроме того, наше доверие «дорого стоит». «Вашингтону и Брюсселю придется приложить немало усилий, чтобы победить», — говорится в статье.