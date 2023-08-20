Le Monde: Франция разрешила вмешаться в дела Нигера

Нигер Асуми Масуду, исполняющая обязанности премьер-министра республики в правительстве, сформированном президентом Мухаммедом Базумом, подписала документ, разрешающий военное вмешательство Франции в республику после переворота. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник, близкий к Базуму.

«В первые часы, когда мы поняли, что действительно говорим о государственном перевороте, исполняющий обязанности премьер-министра Масуд (…) обратились за помощью к Франции, которая потребовала письменного разрешения», — сообщает издание.

Le Monde отмечает, что французские подразделения прибыли в штаб Национальной гвардии в 04:00 27 июля. «У них были десятки автомобилей, и вертолеты были готовы», — сказал источник. После этого сама Франция заняла в операции малозаметную позицию, так как часть нигерской армии, на которую мог опереться Париж, перешла на сторону повстанцев.