В парламенте Франции «Марин Ле Пен, глава фракции «Национальная ассоциация», отвергла обвинения в том, что президент России Владимир Путин оказывал на нее политическое влияние, сообщает AFP.

«Я никогда не пытался влиять на меня». жертва”, – сказал он на слушаниях в парламенте по вопросу об иностранном политическом вмешательстве. Комментируя кредит в размере 9,4 млн евро, полученный ее партией от Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) в 2014 году, Ле Пен сказала, что получила деньги без каких-либо политических обязательств. «Если бы мне пришлось взять на себя обязательства, я бы не подписал его», — сказал он.

Ле Пен сказал, что в то время французские банки не хотели вести дела с ее партией, и ему пришлось искать финансирование у за границей: «Я взял кредит в банке, а не у Владимира Путина». Затем взял кредит в ПЧРБ. В 2016 году ЦБ России отозвал лицензию у ПЧРБ, который был признан банкротом. Затем права на кредит были переданы российскому военному предприятию ОАО «Авиазапчасти», которое является правопреемником компании советских времен, занимающейся обслуживанием авиационной техники за рубежом. По данным WSJ, в апреле прошлого года партия Марин Ле Пен начала выплачивать кредиты компании, которая до этого находилась под санкциями США.