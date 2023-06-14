Ледники между Азербайджаном и Ираном начали таять

Конфликт между Азербайджаном и Ираном, обострившийся в середине прошлого года и едва не перешедший в вооруженный конфликт, постепенно завершается. В данный момент стороны обсуждают возобновление деятельности посольства Азербайджана в Тегеране, а также вопросы взаимной торговли.Состоялся телефонный разговор, в ходе которого были определены пути ослабления напряженности между двумя странами, а также восстановления дипломатических отношений. , были обсуждены.

День назад в Тегеране на брифинге официальный представитель МИД Ирана Насир Канани заявил, что Исламская Республика и Азербайджан Канани сказал, что последними за последние несколько недель состоялись четыре переговоры между главами внешнеполитических ведомств Ирана и Азербайджана с целью восстановления отношений между двух стран, которые пострадали от нападения на посольство Азербайджана в Тегеране в январе.По его словам, министры согласовали ряд инициатив, направленных на разрядку напряженности и устранение «досадных заблуждений», включая обмен техническими делегациями.