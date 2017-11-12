Ледокол «Арктика» предложили отправить в Сочи и сделать музеем

Такое предложение прозвучало на заседании комиссии Русского географического общества.

Предлагается «Арктику» отбуксировать из Мурманска в Сочи и превратить в музей. В таком перевоплощении авторы идеи видят хороший потенциал для туризма.

Ранее также предлагалось перевезти ледокол в Санкт-Петербург и сделать из судна гостиницу. Но для таких целей потребуется более 1 млрд рублей. При этом авторы идеи отмечают, что по федеральной программе радиационной безопасности на 2016-2030 годы на утилизацию ледоколов «Арктика» и «Сибирь» было выделено 2,3 миллиарда рублей.

«На самом деле, при всей фантасмагоричности этого проекта, он, с учетом всего внимания к Сочи, позволил бы немножко даже отбить эти расходы. И тут есть символ, на контрастах: Олимпиада была в Сочи, и «Арктика» в Черном море», — отметил председатель полярной комиссии РГО Виктор Боярский.

Ледокол «Арктика» был спущен на воду в 1972 году. Это второй по счету в мире ледокол, который достиг Северного Ледовитого полюса, пишет «Северпост».

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