Ледокол «Новороссийск» войдет в экспозицию на Арктическом форуме

Ледокол «Новороссийск» в марте прибудет в порт Архангельска для участия в международном форуме «Арктика — территория диалога».

Об этом сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Ледокол войдет в экспозицию, которая будет представлена на форуме. По словам Орлова, судно сможет выполнять и роль отеля для гостей мероприятия. В нем разместятся до 75 человек.

Форум пройдет с 29 по 30 марта. Ожидается, что в нем примут участие около 2 тыс. человек, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Выборгский судостроительный завод в декабре 2016 года передал Росморпорту дизель-электрический ледокол проекта 21900 М «Новороссийск». В феврале ледокол вернулся из первого арктического похода в порт Мурманск.

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