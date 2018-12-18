Легионер из Словакии пополнил состав ХК «Сочи»

«Леопарды» заключили контракт с 28-летним хоккеистом Мартином Бакошем.

Нападающий начинал карьеру в родном городе Списска-Нова-Вес, где играл за одноименные команды по возрасту U18 и U20. После игры в молодежке он отправился в братиславский «Слован», с которым в сезоне 2011/12 стал чемпионом Словакии.

Через два года в КХЛ форвард перешел в чешскую команду «Били Тигржи» из Либереца. В составе этого клуба он стал чемпионом Чехии в 2016 году, тогда же впервые сыграл на чемпионате мира и после успешного сезона отправился в «Куньлунь Ред Стар».

Спустя год Бакош вернулся в «Били Тигржи». А летом 2018 года хоккеист подписал двусторонний контракт с «Бостон Брюинз». В НХЛ форварду сыграть не довелось, а в АХЛ он принял участие в 16 встречах, забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.

Бакош также выступал за сборную Словакии на Олимпийских играх. Там он провел четыре игры и набрал в них 2 (1+1) балла за результативность. На чемпионате мира хоккеист оформил 4 (2+2) очка в семи матчах.

Остаток сезона Бакош проведет в составе «Сочи»: контракт с ним действует до 30 апреля 2019 года. За южан форвард будет выступать под номером 63, сообщает пресс-служба клуба.

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