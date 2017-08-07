Легкоатлет Шубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Он стал третьим в своем забеге, показав результат в 13,22 секунды.
Кубанский спортсмен Сергей Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике. Ему удалось попасть в число восьми лучших по итогам полуфиналов. Финал в этом виде пройдет 7 августа, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира проходит с 4 по 13 августа в Лондоне. В списке россиян, допущенных к мировому первенству, 19 спортсменов. Среди них четыре легкоатлета, представляющие Краснодарский край. Это толкатель ядра Александр Лесной, барьерист Сергей Шубенков, многоборец Илья Шкуренев и молотобоец Алексей Сокирский. Спортсмены выступают под нейтральным флагом.
В июне 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики, но на время ее дисквалификации разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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