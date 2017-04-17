Легкоатлет Шубенков выступит на соревнованиях «Бриллиантовая лига»

Российский спортсмен Сергей Шубенков 17 апреля сообщил, что примет участие в «Бриллиантовой лиге» Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Мне пришло подтверждение на «Бриллиантовую лигу» в мае», — сказал легкоатлет.

«Бриллиантовая лига» — это ежегодная серия соревнований по легкой атлетике, организованная IAAF. В этом году соревнования пройдут с 5 мая по 1 сентября в Китае, США, Италии, Норвегии, Швеции, Франции, Швейцарии, Великобритании, Марокко, Монако, Бельгии, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2016 года. Вице-премьер РФ Виталий Мутко попросил президента IAAF Себастьяна Коу допустить на Олимпийские игры трех российских легкоатлетов: Елену Исинбаеву, Сергея Шубенкова и Марию Кучину. IAAF отклонила просьбу Мутко.

В январе Шубенков сообщил, что подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. IAAF в апреле допустила его к соревнованиям.

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