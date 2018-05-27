Легкоатлет Шубенков взял серебро на этапе Бриллиантовой лиги в США

Кубанский спортсмен Сергей Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами.
Соревнования проходят в американском Юджине.
Результат Сергея Шубенкова — 13,08 секунды. Россиянин, выступающий в статусе нейтрального атлета, уступил олимпийскому чемпиону 2016 года и действующему чемпиону мира ямайцу Омару Маклеоду, пробежавшему за 13,01 секунды. Третьим стал американец Девон Аллен — 13,13 секунды.
Всероссийская федерация легкой атлетики была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года из-за ряда допинг-скандалов и до сих пор не восстановлена в правах, сообщает «Р-Спорт».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», у кубанского легкоатлета Шубенкова в мае родился сын.
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