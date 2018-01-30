Легкоатлеты Кубани на первенстве России завоевали семь медалей

Представители края получили четыре золота, серебро и две бронзы.

Турнир проходил в Новочебоксарске. На соревнования приехали более 500 легкоатлетов в возрасте до 18 лет из 57 регионов страны.

Краснодарский край представляли 18 спортсменов. Дженнифер Акиниймика завоевала сразу две золотые медали в беге на дистанциях 60 и 200 м. Золото получили также Александр Урицкий и Виктория Соловьева.

Серебряным призером стал Артем Распутин, бронзовые медали у Анастасии Еремянц и Александра Храмова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

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