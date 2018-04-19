Леопардов из Швеции поселят на Кавказе

Предполагается, что приезд шведских леопардов может повысить эффективность программы реинтродукции вида в регионе.

Переднеазиатские леопарды из шведского зоопарка Nordens Ark пополнят российский Центр восстановления леопарда на Кавказе в Сочи. Об этом договорились представители Минприроды РФ и зоопарка.

Шведская делегация в ходе визита в Центр восстановления леопарда на Кавказе высоко оценила условия содержания животных, а также работу российских специалистов по содержанию, разведению и подготовке к выпуску в дикую природу переднеазиатских леопардов. Шведы отметили использование современных технологий, разработанных и успешно применяемых Центром за десять лет реализации российской программы реинтродукции.

Достигнутую договоренность об обмене парами животных вынесут на утверждение рабочей группы по программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. В случае одобрения совместного проекта обмен животными может состояться уже летом 2018 года.

«Планируется, что для обмена отберут пары переднеазиатских леопардов, находящихся в репродуктивном возрасте и способных производить здоровое потомство. Благодаря появлению особей из шведского зоопарка повысится эффективность программы реинтродукции вида за счет возможности пополнения природной популяции особями, не состоящими в родстве с леопардами, уже обитающими в естественной среде Кавказского заповедника», — сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трех леопардов — Ахуна, Викторию и Килли — из сочинского Центра реинтродукции выпустили в Кавказский биосферный заповедник 15 июля 2016 года. Чтобы контролировать их перемещение, установили 14 фотоловушек. Их разместили на горе Ахцархва. Радиоошейники, которые были надеты на леопардов перед выпуском, автоматически отстегнулись через год работы.

В абхазском селе Лыхны в ночь на 16 ноября в ловушку попал переднеазиатский леопард. По словам местных жителей, хищник в течение недели воровал у них кур. Для проверки в Абхазию отправились специалисты Минприроды РФ и московского зоопарка. Экологи по анализу крови определили особь переднеазиатского леопарда, которой оказалась самка Виктория. Ее перевезли назад в Сочи. В декабре самку леопарда выпустили в дикую природу. Она погибла.

Программа по возвращению леопарда в природу Западного Кавказа была инициирована в 2009 году. Ее проводит Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Жителей Кубани попросили сообщать о следах переднеазиатского леопарда.

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