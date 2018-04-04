Лесопарку «Благодать» в Сочи придадут охранный статус

В будущем в лесопарке планируют разработать туристический экскурсионный маршрут, который станет новой визитной карточкой курорта.

В лесопарке растут ценные растения: секвойя вечнозеленая, магнолия крупноцветковая, подснежник Воронова, цикламен косский, девять видов орхидей. Особую ценность представляют сохранившиеся коренные дубравы. Многие растения занесены в Красную книгу России. Также гнездятся краснокнижные хищные птицы.

Здесь расположены геологические образования — скалы, гигантские валуны и урочище «Каменный хаос». Лесной массив укрепляет склон. Эта территория — оползневая и сейсмоопасная. Общая площадь территории, которой планируют придать статуса памятника природы местного значения, — более 100 га. По мнению ученых, это позволит избежать неблагоприятных геологических процессов.

«В обязательном порядке лесопарк надо делать особо охраняемой природной территорией городского масштаба. Надо восстановить там терренкур, создать зону отдыха для горожан. Это еще одна идея, которую мы до конца года воплотим в жизнь, все восстановим и постараемся соединить этот терренкур с действующим, который у нас есть на Мацесте. Это должна быть рекреационная зона», — цитирует мэра Анатолия Пахомова пресс-служба администрации Сочи.

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