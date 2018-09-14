Летать лоукостерами предпочитают 5,5% краснодарских путешественников

Из Краснодара выполняют рейсы такие лоукост-перевозчики, как FlyDubai, Pegasus Airlines и АК «Победа».

Согласно данным сервиса для путешественников Biletix, прошедшим летом 5,5% проданных авиабилетов с вылетом из Краснодара пришлось на рейсы авиакомпаний-лоукостеров.

Перелеты с лоукостерами в среднем выходят на 2,7% дешевле: средний чек на авиабилеты туда-обратно из Краснодара по направлениям, куда летают лоукост-авиакомпании, на рейсы «традиционных» перевозчиков составил 18 тыс. 408 рублей, а на рейсы лоукостеров – 17 тыс. 911 рублей.

Самыми популярными внутренними туристическими направлениями, по которыми приобрели максимальное количество авиабилетов на рейсы лоукостеров, стали Москва — Сочи, Москва — Анапа, Ростов-на-Дону — Москва, Москва — Минеральные воды, Москва — Ростов-на-Дону, Самара — Москва, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Москва и Екатеринбург — Санкт-Петербург.

За границу — перелеты в Стамбул, Тиват, Дубай, Тбилиси, Ларнаку, Берлин, Салоники, Варну, Милан и Прагу.

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