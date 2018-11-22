Летчики-космонавты высадили магнолии в одном из парков Сочи

Миссия у героев России Павла Власова и Юрия Маленченко важная — пополнить «звездную» аллею в парке «Ривьера».

Первое дерево там больше полувека назад посадил Юрий Гагарин. Произошло это через месяц после его героического полета. С тех пор коллекция экзотических растений регулярно пополнятся именными саженцами. Не сохранилось только самое первое, «гагаринское» дерево.

Благодаря традиции на Аллее космонавтов растет 55 магнолий. Место давно стало знаковым не только для покорителей космоса. Туда любят приходить местные жители и многочисленные туристы.

«Мне очень приятно здесь быть и пройти по этой аллее, что-то вспомнить. Это место привлекает. Сажать деревья — это наша российская традиция. Это нужно делать, и мы с удовольствием это делаем», — рассказал космонавт Юрий Маленченко.

Покорители звездных пространств прибыли не только сажать деревья. Руководители Научно-исследовательского центра подготовки космонавтов и представители краевой власти 22 ноября подпишут соглашение. Тогда экипажи после полетов на орбиту смогут проходить реабилитацию и лечение на кубанских курортах.

«Есть такое правило. Сколько человек времени проводит на орбите, ему столько времени нужно после этого полета восстанавливаться. Это очень непросто. Мы сюда приезжали и специально оценивали базу здравниц. Могу сказать, что мы подпишем это соглашение. Если наши космонавты здесь будут реабилитацию проходить, все будут только рады», — отметил летчик-испытатель Павел Власов.

На орбите уже побывали 122 героя Советского Союза и России. Столько же деревьев должно стать на легендарной Аллее космонавтов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник