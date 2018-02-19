Летчики ВМФ впервые отработали дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ

В воздух с аэродрома Ейского центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ поднимались самолеты Су-30СМ и Су-24М.

Истребители и бомбардировщики, пилотируемые летным составом управления Морской авиации ВМФ и летчиками Балтийского и Черноморского флотов, осуществили более 100 контактирований с самолетом-дозаправщиком Ил-78. В ходе летных смен они совершили более 40 взлетов и посадок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Для участия в отработке мероприятий по дозаправке в воздухе по решению начальника Морской авиации ВМФ, генерал-майора Игоря Кожина самолеты Балтийского и Черноморского флотов осуществили перелеты с аэродромов базирования в Калининградской области и Крыму на аэродром Ейского центра боевого применения и переучивания летного состава МА ВМФ.

Дозаправка топливом в воздухе — наиболее сложный вид летной подготовки. Она требует высокой профессиональной выучки, психологической устойчивости и уверенности в успешном выполнении полета. Сложность выполнения задания заключается в том, что на высоте от 2 тыс. до 8 тыс. м необходимо выполнить встречу с танкером Ил-78, на скорости 500—550 км/ч выполнить контактирование. Во время дозаправки самолетам ВМФ и заправщику необходимо выдерживать строй на дистанции около 20 м.

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