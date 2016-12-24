Летевшие в Крым самолеты из-за тумана сели в Краснодаре и Сочи

Несколько самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга, летевших 24 декабря в Симферополь, из-за тумана совершили вынужденную посадку в Краснодаре, Сочи и Минеральных водах.

Об этом сообщил директор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев.

«Рейс № 401 авиакомпании «Оренбуржье», который направлялся в Симферополь, приземлился на запасной аэродром в Краснодаре. Рейс компании Red Wings № 303 приземлился в Сочи, рейсы № 6894 и № 6143 авиакомпании «Россия» оба находятся на запасном аэродроме в Сочи. Рейс № 1620 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился на запасном аэродроме в Минеральных водах», — уточнил Лаптев.

Также в Сочи оказались самолеты «Аэрофлота» (рейс № 1636) и компании «ВимАвиа» (рейс № 343). Они вскоре намерены вылететь в Симферополь, так как синоптики дают «окно» для их приема.

«В целом прогноз метеорологи дают не очень благоприятный — ограниченная видимость, туман. Это может повлечь задержки приема воздушных судов и как следствие — задержку на отправление», — цитирует Лаптева РИА «Новости».

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