Летевшие в Крым самолеты перенаправили на Кубань из-за тумана

Из-за густого тумана в международном аэропорту Симферополя три самолета ушли на запасные аэродромы.

Всего в аэропорту задержали деяться рейсов: пять рейсов задерживается на прибытие, пять — на отправление. Из них три приземлились на запасных аэродромах — два в Краснодаре, один — в Анапе.

Сейчас ситуация с видимостью в районе аэропорта стабилизируется, видимость нормализовалась.

«Рейсы, которые ушли на запасные аэродромы, в ближайшее время начнут вылетать к нам. Сочинский рейс, который был задержан с утра, уже вылетел. Погода в ближайшее время нормализуется», — цитирует ТАСС пресс-службу аэропорта.

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