Летевшие в Крым самолеты перенаправили в Краснодар и Анапу из-за тумана

В аэропорту Симферополя задерживается девять рейсов на прибытие и столько же на отправление.

«Три рейса ушли на запасной аэродром в Анапу, два рейса — на запасной аэродром в Краснодар. Остальные ожидают в аэропортах отправления и не вылетают в Крым до улучшения погодных условий. Ограничения связаны с туманом», — сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

С пассажирами задерживающихся рейсов в аэропорту Симферополя работают представители авиакомпаний.

«Воду уже предоставили, сейчас, если задержки будут длительные, то пассажирам будет предоставляться горячее питание», — добавил Лаптев.

По данным онлайн-табло аэропорта Крыма, самолеты должны были прилететь на полуостров из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. По прогнозам синоптиков, туман над полуостровом сохранится до вечера, сообщает «РИА Крым».

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