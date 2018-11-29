Летевший из Москвы в Краснодар самолет из-за непогоды сел в Ростове-на-Дону

Самолет 29 ноября посадили на запасном аэродроме.
С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.
В расписании Международного аэропорта Краснодар 29 ноября возможны изменения, связанные с расчисткой аэродрома и взлетно- посадочной полосы от снега, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта.
В соцсетях пользователи сообщили, что краснодарский аэропорт закрыт до 11:00.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае продолжает действовать экстренное предупреждение.
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